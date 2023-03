PSG : la confession de Christophe Galtier sur l’avenir de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Actuellement, il est sûrement impossible de répondre à cette question avec certitude. Le champion du monde 2022 est déjà libre de discuter avec les clubs de son choix, puisque son contrat actuel avec le Paris Saint-Germain court jusqu’au 30 juin prochain seulement. Alors qu’il arrive à la fin de sa deuxième saison en France, beaucoup de fans rouge et bleu ne veulent pas le voir prolonger l’aventure à Paris. Mauvaise nouvelle pour ces personnes-là, la tendance du moment penche vers une prolongation de Leo Messi au Paris SG. L’international argentin de 35 ans serait déterminé à remporter une dernière Ligue des Champions avec le club de la capitale avant d’aller poser ses valises aux États-Unis pour jouer en MLS, le tout avec la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire (il aura alors 39 ans).

Alors que les rumeurs vont bon train concernant l’ancien capitaine du FC Barcelone, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse, ce vendredi, en marge du choc de la 29e journée de Ligue 1, dimanche soir (20h45), contre l’OL. L’entraîneur du PSG, évidemment interrogé sur l’avenir de son n°30, a fait une petite confession, tout en noyant le poisson dans l’eau. « Ce qui va se passer la saison prochaine, on y travaille beaucoup, avec la direction, avec Luis Campos », a-t-il d’abord lâché, avant de poursuivre. « Il y a ce que nous, nous souhaitons faire, mais il y a aussi la position des joueurs, ce que nous devons modifier, de manière et améliorer de manière assez importante, pour être encore plus compétitif. Concernant l’avenir de Leo, il y a sa position et celle du club. Ça discute entre les deux parties. Moi, je suis focus sur les 10 matchs qui se présentent pour aller chercher ce titre de champion de France. Quant à savoir ce que vont décider les deux, ça reste confidentiel. » Le suspense reste entier pour le septuple Ballon d’Or et le PSG.

