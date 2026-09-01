Everton rebondit sur Joshua Zirkzee après l’échec Folarin Balogun
@Maxppp
Alors que le dossier Folarin Balogun est en train d’échouer, Everton n’a pas abdiqué dans le recrutement d’un numéro neuf. En situation d’échec du côté de Manchester United, Joshua Zirkzee (25 ans) est particulièrement apprécié.
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Selon Matteo Moretto, les Toffees ont contacté les Red Devils pour connaître la faisabilité de l’opération. À noter que la Fiorentina a tenté sa chance au cours des dernières heures.
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