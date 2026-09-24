AS Monaco : l’agent d’Aleksandr Golovin revient sur son transfert avorté

Actuel leader de Ligue 1 avec 13 points en 5 matches, l’AS Monaco n’a pas eu de retard à l’allumage. Le club de la Principauté régale pour le moment sous les ordres de Filipe Luis et les cadres répondent présents. Aleksandr Golovin (30 ans) qui compte deux passes décisives en cinq matches et affiche un solide niveau de performance sera encore une fois prépondérant. Pourtant, le milieu offensif russe aurait pu quitter la Ligue 1 cet été, faisant l’objet d’un intérêt marqué du Zenit Saint-Pétersbourg avant d’être convaincu de rester par son coach Filipe Luis. Quelques semaines plus tard, alors que le natif de Kaltan est convoqué avec la Sbornaya, son agent Aleksandr Klyuev s’est exprimé dans l’émission « C’est du football, mon frère ! », sur le mercato de son joueur. Il a expliqué que par le passé, le Zenit Saint-Pétersbourg avait tenté sa chance également, proposant même plus de 30 millions d’euros, la somme déboursée par Monaco en 2018 pour le signer. Cet été, la somme était moins importante compte tenu de l’âge du joueur formé au CSKA Moscou, mais le transfert était tout proche.

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«La situation actuelle est que Monaco n’est pas qualifié pour la Ligue des Champions. Et, comme Lyon l’an dernier, le club a rencontré des difficultés liées au fair-play financier et a risqué la relégation. De plus, le dernier jour du mercato, deux transferts ont capoté : Lamine Camara à Chelsea et Folarin Balogun à Everton. Or, Sasha (surnom d’Aleksandr en Russe) est naturellement l’un des joueurs les mieux payés de Monaco. Six autres joueurs perçoivent des salaires supérieurs à 3 millions d’euros. Il fallait régler ce problème. Nous avons discuté avec lui, il souhaitait rejoindre le Zenit, et nous avons entamé des négociations avec le club. Mais nous avons un bon contrat. Jusqu’en 2029. C’est un des leaders. Lors du match contre Lens, l’entraîneur lui a dit : « Je t’adore. » Il a placé Golovin au poste dont l’équipe avait besoin : à gauche, où il devait faire le sale boulot. Sasha a répondu : « Pas de problème. Je suis prêt pour l’équipe. Felipe Luis le traite bien», a-t-il lâché confirmant également une offre saoudienne, mais qui n’a pas été prise en compte.