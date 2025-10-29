Menu Rechercher
OL : le piqué de Pavel Sulc pour s’offrir un doublé contre le Paris FC

Par Aurélien Macedo
Pavel Šulc (OL) @Maxppp
Paris FC 2-3 Lyon

Auteur d’un doublé il y a deux semaines contre l’OGC Nice lors d’une défaite 3-2, le milieu offensif tchèque de l’Olympique Lyonnais Pavel Sulc (24 ans) s’est offert un nouveau doublé ce mercredi. Sur la pelouse du Paris FC, il a marqué une première fois au retour des vestiaires (51e) avant d’enfoncer le clou quelques minutes plus tard (58e).

L1+
💎 Un bijou collectif ! 𝗣𝗮𝘃𝗲𝗹 𝗦𝘂𝗹𝗰 enfonce le @ParisFC, 3-0 pour l'@OL
#PFCOL
Lancé dans la profondeur par Afonso Moreira, il a su résister au défenseur pour aller conclure d’un magnifique piqué face à Obed Nkambadio pour aller chercher le 3-0. Désormais, l’ancien du Viktoria Plzen comptabilise 4 buts en Ligue 1 cette saison. Adama Camara a ensuite réduit l’écart à 3-1.

