PSG : Luis Enrique fait une promesse à Senny Mayulu

Présent en conférence de presse ce samedi avant la réception de l’OL, Luis Enrique est revenu sur la gestion de son effectif et a notamment évoqué le cas Senny Mayulu. Alors que ce dernier est annoncé sur le départ, le coach parisien a renouvelé sa confiance en lui malgré un temps de jeu plus faible ces dernières semaines.

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«C’est normal de ne pas toujours jouer, ça dépend des calendriers, des blessures. Je suis très content de ce qu’il met dans l’équipe. C’est un joueur important, un titi. C’est un plaisir d’avoir un joueur avec sa qualité footballistique et sa mentalité. Il aura l’opportunité de jouer des matchs importants, il l’a fait dans le passé».