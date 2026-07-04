Coupe du Monde 2026 : le Maroc remercie son héros Azzedine Ounahi !

Contrat rempli pour le Maroc. Opposés au Canada, ce vendredi soir, au NRG Stadium de Houston, les Lions de l’Atlas ont assuré l’essentiel en venant à bout des Canucks (3-0). Malgré un premier acte plus que chaotique et la perte d’Ismael Salibari, sorti sur blessure en début de match, les Marocains ont finalement confié leur destin à un ancien Marseillais : Azzedine Ounahi. Pourtant, le milieu de Gérone n’avait pas, non plus, connu la première période la plus aboutie de son tournoi.

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Souvent privé d’espaces, bousculé par le pressing canadien et moins influent dans la construction du jeu marocain, le joueur de 26 ans a pourtant rappelé pourquoi il reste l’un des hommes forts des Lions de l’Atlas. Après 45 premières minutes décevantes, où le natif de Casablanca a eu du mal à trouver son influence habituelle entre les lignes, touchant peu de ballons dans les zones dangereuses et peinant à casser les lignes par la passe, le tournant est finalement intervenu dès le retour des vestiaires. À la 50e minute, le milieu marocain concluait parfaitement une combinaison sur coup franc pour ouvrir le score et libérer les siens.

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Discret pendant une mi-temps, irrésistible après la pause

Plus en confiance, il retrouvait ensuite sa mobilité et sa qualité technique, participant davantage aux transitions offensives. Puis, à la 82e minute, il scellait définitivement le sort de la rencontre en concluant un contre éclair initié par Brahim Diaz d’une frappe enroulée imparable. Au-delà de ses deux réalisations, Ounahi a surtout progressivement repris le contrôle du milieu de terrain après la pause. Plus juste dans ses choix, plus disponible entre les lignes et plus agressif à la récupération, il a incarné le réveil marocain. Son efficacité a surtout fait la différence : deux frappes décisives dans les moments clés d’un huitième de finale longtemps fermé.

« Je suis très content de marquer aujourd’hui. Ce n’était pas facile pour nous. C’est une équipe qui nous a posé des problèmes, surtout en première mi-temps. On a trouvé des solutions C’est un match qui va nous faire grandir. Il n’y a pas un match facile dans cette compétition. On a un staff qui travaille, on a très bien fini le match, on est très content pour la qualification », confiait d’ailleurs le héros du jour au coup de sifflet final. Un doublé venant plus globalement confirmer la bonne dynamique du joueur, déjà performant en club cette saison.

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Sur coup franc, Hakimi sert Ounahi en retrait… et le Maroc prend les devants d’une frappe parfaite ⚽️

Le Maroc mène 1-0.



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Avec Gérone, l’ancien Marseillais sortait, en effet, d’un exercice à cinq buts et deux passes décisives. Crédité d’un 8 par la rédaction FM et logiquement élu homme du match, Ounahi permet, quoi qu’il en soit, au Maroc de poursuivre son aventure mondiale. Pour rappel, les troupes de Mohamed Ouahbi retrouveront en quarts de finale le vainqueur de l’affiche entre la France et le Paraguay. Et avec un Azzedine Ounahi à ce niveau-là, le futur adversaire des Lions de l’Atlas a de quoi trembler.