Espagne : le message touchant d’Iñaki Williams à son frère Nico

S’il a très peu joué durant cette Coupe du Monde 2026, Nico Williams a tout de même pu soulever le trophée dimanche soir avec l’Espagne, face à l’Argentine (1-0, a.p). Un moment unique pour le joueur de l’Athletic Bilbao et pour son frère, Iñaki, qui lui a adressé un message touchant sur les réseaux sociaux. L’international ghanéen a notamment souligné l’exemple qu’était devenu son jeune cadet auprès de « millions d’immigrés » fiers de lui.

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Hermano,

Has ganado el mundial. Has hecho historia. 🥹❤️

Pero más allá del trofeo, gracias por esto: has hecho que millones de inmigrantes como nuestros padres se sientan orgullosos de que sus futuros hijos algun dia puedan vivir lo que tu has vivido y de que millones de… pic.twitter.com/Ge1SMhgTOB — IÑAKI WILLIAMS ARTHUER (@Williaaams45) July 20, 2026

« Mon frère, tu as remporté la Coupe du monde. Tu es entré dans l’histoire. Mais au-delà du trophée, merci pour ceci : tu as permis à des millions d’immigrés, comme nos parents, d’être fiers que leurs futurs enfants puissent un jour vivre ce que tu as vécu, et à des millions d’Espagnols de s’identifier à notre histoire, qui n’est pas seulement la nôtre, mais celle de toutes les personnes qui laissent tout derrière elles pour un avenir meilleur, car tu as touché le ciel du bout des doigts et tu as prouvé qu’avec du travail et des efforts, tout est possible. Aujourd’hui, le monde t’a encore mieux connu et tu as inscrit notre nom dans l’infini, pour les siècles des siècles. Je t’admire. Je t’aime. Champion du monde », a-t-il publié sur ses réseaux sociaux.