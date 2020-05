Manchester United va s'expliquer avec Marcos Rojo

Les temps sont durs pour Marcos Rojo. Le défenseur argentin prêté par Manchester United à l'Estudiantes pour cette deuxième partie de saison a été aperçu sur une vidéo Instagram compromettante. Sur celle-ci, le défenseur prend part à un bon moment avec plusieurs amis alors que l'Argentine est placée sous confinement.

De plus, il ne respecte pas les règles de distanciation sociale et est en train de fumer une cigarette. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et n'a pas échappé à Manchester United, qui n'a pas l'intention de laisser passer l'incident. La BBC affirme ce dimanche soir que MU s'expliquera avec son joueur à ce sujet. Des sanctions pourraient tomber.