La publication hilarante de Neal Maupay avec un vieux tweet du Séville FC

Par Maxime Barbaud
1 min.
Maupay et Lirola @Maxppp

C’est fait, Neal Maupay a été prêté avec option d’achat au Séville FC par l’OM ce soir. L’occasion pour l’attaquant de déterrer des réseaux sociaux une vieille histoire dont il devait être l’un des seuls à se souvenir. Il faut remonter au 2 août dernier, jour où les deux clubs ont fait match nul 1-1 en amical.

Neal Maupay
Ladies and gentlemen, we got him
«À chaque fois que Neil Maupay entre en jeu et ne marque pas, l’administrateur sourit», écrivait le compte anglais du club andalou. «Salut l’admin, où est ton bureau ? Je veux juste te parler», a répondu aujourd’hui le Français, sitôt son prêt officialisé. Plus tard dans la soirée, il publiait sur son propre compte une photo avec l’administrateur en chair et en os en train de se chamailler sur le ton de l’humour évidemment.

