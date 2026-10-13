Avant d’affronter le PSG, Manchester City met le gouvernement britannique dans l’embarras !

À la veille d’un choc face au PSG, Manchester City se retrouve au cœur d’une nouvelle tempête qui dépasse largement les frontières du football. Alors que le club mancunien est déjà secoué par les conclusions de la commission indépendante chargée d’examiner les 115 accusations de violations présumées des règles financières de la Premier League, de nouvelles révélations du Sunday Times et de The Times mettent en lumière les liens étroits noués au fil des années entre les intérêts émiratis des propriétaires des Skyblues et les autorités britanniques. Cette fois, ce sont les opérations immobilières menées à Manchester, les clauses de confidentialité imposées aux élus locaux et les relations entretenues par Andy Burnham avec le club qui attirent l’attention. De quoi placer le gouvernement britannique dans une situation particulièrement délicate, alors que l’affaire Manchester City prend une dimension politique et économique toujours plus importante.

La suite après cette publicité

Le premier volet de ces révélations concerne les accords immobiliers conclus entre le conseil municipal de Manchester et des entreprises liées à Abu Dhabi United Group (ADUG), la structure associée à Sheikh Mansour, propriétaire de Manchester City. Selon les documents consultés par The Sunday Times, plusieurs contrats signés au cours des dernières années comportaient des clauses de confidentialité particulièrement restrictives. Dans certains cas, les représentants municipaux ne pouvaient communiquer des informations commerciales sur les projets immobiliers sans obtenir l’autorisation écrite des autres parties. Un accord de février 2014 concernant le développement du secteur d’Eastlands, autour du stade de Manchester City, prévoyait notamment qu’aucune annonce relative au contrat, aux activités ou aux actifs de la société concernée ne puisse être faite sans accord préalable. Des dispositions similaires figuraient dans un accord de collaboration conclu en 2015 et dans un contrat portant sur le Central Retail Park en 2019. Ces arrangements concernaient Manchester Life, une société créée en 2014 par le conseil municipal et des intérêts émiratis pour développer des logements dans l’est de la ville. Si les clauses de confidentialité sont courantes dans les opérations immobilières, leur ampleur soulève des interrogations parce que des terrains publics étaient concernés et que les retombées financières précises pour les contribuables restent difficiles à établir.

Bad buzz pour Downing Street

Ces accords prennent une dimension supplémentaire à la lumière des conclusions rendues dans le dossier financier de Manchester City. Après plusieurs années d’enquête, la commission indépendante chargée d’examiner les 115 accusations formulées par la Premier League a conclu, selon les éléments rapportés le mois dernier, que le club avait enfreint la quasi-totalité des règles examinées dans le cadre d’un système de financement dissimulé impliquant des contrats commerciaux jugés fictifs. Les conclusions font état de plus de 800 millions de livres sterling de financements qui auraient été injectés indirectement dans le club, via des accords présentés comme commerciaux. Manchester City conteste les conclusions et a engagé une procédure d’appel. Le dossier avait déjà provoqué de nombreuses tensions autour de la gouvernance du football anglais, mais les révélations immobilières ouvrent désormais un autre front. Le Sunday Times souligne que des responsables locaux ont été soumis à des obligations de confidentialité dans le cadre de projets impliquant des sociétés liées au propriétaire du club. L’ancien dirigeant du conseil municipal Richard Leese défend le bilan de Manchester Life, estimant que ces investissements ont contribué à transformer des quartiers auparavant délaissés et à générer de nouvelles recettes pour la ville. Le conseil municipal affirme également que ces clauses étaient habituelles et ne donnaient pas aux partenaires émiratis un droit de veto illimité sur ses communications ou ses obligations légales.

La suite après cette publicité

Au cœur de cette séquence figure Andy Burnham, aujourd’hui Premier ministre britannique, qui a dirigé le Grand Manchester de 2017 à juillet 2026. Selon les informations publiées lundi par The Times, il a été invité à trois rencontres de Manchester City à l’Etihad Stadium ainsi qu’à un concert d’Ed Sheeran organisé dans l’enceinte du club durant son mandat de maire. En septembre 2019, il avait notamment été photographié dans les tribunes aux côtés de Khaldoon Al Mubarak, le président de Manchester City, lors du match d’adieu de Vincent Kompany. Les autorités du Grand Manchester ont également confirmé qu’une rencontre officielle avait eu lieu en 2021 entre Burnham et Al Mubarak, dans le cadre d’un sommet consacré aux investissements organisé par le ministère britannique du Commerce international. Selon l’autorité métropolitaine, les invitations reçues par Burnham avaient été déclarées selon les procédures habituelles. Le sujet est néanmoins devenu politique après les déclarations du Premier ministre, qui s’est dit particulièrement préoccupé par la possibilité de voir les propriétaires émiratis vendre Manchester City à la suite des conclusions de la commission indépendante, en les qualifiant de partenaires majeurs dans la transformation de la ville. Kemi Badenoch, la cheffe des conservateurs, et Ed Davey, le dirigeant des libéraux-démocrates, ont alors réclamé davantage de transparence sur ses échanges avec le club et ses propriétaires. Burnham a promis de rendre publics les détails de ses relations professionnelles avec eux lorsqu’il était maire, tout en assurant que les questions financières du football devaient suivre leur procédure indépendante. Downing Street a également rappelé qu’aucun club n’était au-dessus des règles.

Au-delà du cas personnel de Burnham, c’est donc toute la relation nouée entre Manchester, les investisseurs d’Abou Dhabi et les institutions britanniques qui se retrouve sous pression. Pendant près de deux décennies, les capitaux émiratis ont contribué à transformer le club, mais aussi une partie de la ville, notamment grâce à des opérations immobilières d’envergure. Selon les révélations du Sunday Times, l’autorité métropolitaine du Grand Manchester a également accordé trois prêts totalisant 55 millions de livres sterling à des projets immobiliers soutenus par des intérêts émiratis durant le mandat de Burnham. Les critiques portent désormais sur la transparence des accords, les garanties offertes aux investisseurs et la capacité des autorités publiques à démontrer précisément les bénéfices obtenus en contrepartie de leur engagement. Un audit indépendant mentionné dans un rapport de gouvernance municipal publié en 2025 avait déjà relevé des faiblesses dans la documentation et le suivi de certains accords historiques. Les autorités locales et Manchester Life défendent toutefois les retombées économiques des projets et contestent l’idée selon laquelle les clauses auraient permis aux investisseurs de contrôler librement les déclarations publiques. Dans le même temps, les interrogations sur les relations entre les intérêts émiratis et le pouvoir britannique s’intensifient, alors que de futurs investissements majeurs aux Royaume-Uni pourraient être affectés par les conséquences du dossier. À l’approche du rendez-vous face au PSG, Manchester City doit ainsi composer avec une crise qui ne concerne plus seulement son bilan financier ou son avenir sportif, mais aussi la transparence de ses relations avec les institutions publiques.