Paris SG - LOSC : les compositions probables

Les joies du calendrier. Qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions, dont les matches aller sont prévus aux mêmes dates que les 8es de finale de Coupe de France, le Paris SG doit jouer son match contre Lille dès ce mercredi. Et pour tenter conserver son trophée, le club de la capitale devrait opter pour un onze mixte, à quelques jours d'un déplacement à Lyon crucial dans la course au titre en Ligue 1.

Sergio Rico, titulaire lors des deux tours précédents à Caen (0-1, 32e de finale) et à Brest (0-3, 16e de finale), devrait être reconduit dans les buts. En défense, Mauricio Pochettino semble hésiter. Si Layvin Kurzawa part avec la faveur des pronostics à gauche, Colin Dagba et Alessandro Florenzi semblent encore en balance à droite. Abdou Diallo est annoncé titulaire axe gauche, mais on ne sait pas encore qui de Marquinhos ou Thilo Kehrer l'accompagnera axe droit.

Beaucoup de changements des deux côtés

Dans l'entrejeu, en revanche, on y voit un peu plus clair. Leandro Paredes et Idrissa Gueye devraient faire la paire. À l'animation, Rafinha, titulaire contre Nantes (1-2, 29e journée de Ligue 1) dimanche, pourrait enchaîner pour faire souffler Marco Verratti. Enfin, devant, Mauro Icardi, sur le banc au coup d'envoi face aux Canaris, est lui pressenti pour démarrer aux côtés de Kylian Mbappé et Angel Di Maria, encore marqué par le home-jacking à son domicile ce dimanche.

Côté lillois, Christophe Galtier a prévenu qu'il ferait tourner, mais il ne se privera pas de Mike Maignan dans les buts. En défense, là, du changement, Tiago Djalo devrait être aligné à droite et Domagoj Bradaric à gauche. Dans l'axe, Sven Botman pourrait être épaulé par Xeka, habituel milieu. Benjamin André et Boubakary Soumaré tenteront de faire bonne garde au milieu. Luiz Araujo à droite et Jonathan Bamba à gauche seront chargés de l'animation derrière le duo Yusuf Yazici-Timothy Weah.