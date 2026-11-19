Triste nouvelle pour le football algérien. L’arbitre international Youcef Gamouh est décédé ce jeudi à l’âge de 39 ans, des suites d’une longue maladie, comme l’a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF). Originaire de Constantine, il avait obtenu son badge d’arbitre international FIFA en octobre 2021 et avait officié lors de nombreuses rencontres du championnat algérien, de la Coupe d’Algérie ainsi que dans plusieurs compétitions continentales.

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Sa dernière apparition sur les terrains remontait au 3 novembre 2025, lors de la rencontre entre le MC Alger et la JS Saoura (1-0). Affaibli par ses problèmes de santé, il avait indiqué en octobre dernier sa décision de renoncer à son badge international FIFA, afin de laisser la place à un autre arbitre. Au cours de sa carrière, il avait notamment participé à deux éditions de la Coupe d’Afrique des nations ainsi qu’à la Coupe du monde U20 au Chili en 2025. Sa disparition laisse le monde de l’arbitrage algérien en deuil.