CdM 2026, France : Mbappé est très fier de l’attitude des Bleus
Auteur d’un doublé lors du large succès de l’équipe de France face à l’Irak (3-0), dans une rencontre marquée par une interruption de plus de deux heures en raison d’un violent orage, Kylian Mbappé a salué le sérieux affiché par les Bleus. Déjà qualifiée pour les 16es de fianle de la Coupe du Monde 2026, la sélection française jouera la première place du groupe face à la Norvège vendredi.
Au micro de beIN Sports après la rencontre, le capitaine tricolore, qui a dépassé Ronaldo et égalisé Miroslav Klose en réalisations inscrites dans la compétition a déclaré : « on a fait du bon travail, c’était une très longue journée pour nous. On est toujours concentré. Le match d’aujourd’hui est une preuve. Il peut y avoir des tempêtes ou 3 heures d’attente, on est concentré sur notre objectif. Il y a toujours des choses à améliorer. On est sur le bon chemin. On va bien récupérer et se concentrer sur le match de la Norvège». Les Bleus continuent leur bonhomme de chemin.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer