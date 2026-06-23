CdM 2026, France : Mbappé est très fier de l’attitude des Bleus

Auteur d’un doublé lors du large succès de l’équipe de France face à l’Irak (3-0), dans une rencontre marquée par une interruption de plus de deux heures en raison d’un violent orage, Kylian Mbappé a salué le sérieux affiché par les Bleus. Déjà qualifiée pour les 16es de fianle de la Coupe du Monde 2026, la sélection française jouera la première place du groupe face à la Norvège vendredi.

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Au micro de beIN Sports après la rencontre, le capitaine tricolore, qui a dépassé Ronaldo et égalisé Miroslav Klose en réalisations inscrites dans la compétition a déclaré : « on a fait du bon travail, c’était une très longue journée pour nous. On est toujours concentré. Le match d’aujourd’hui est une preuve. Il peut y avoir des tempêtes ou 3 heures d’attente, on est concentré sur notre objectif. Il y a toujours des choses à améliorer. On est sur le bon chemin. On va bien récupérer et se concentrer sur le match de la Norvège». Les Bleus continuent leur bonhomme de chemin.