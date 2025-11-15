PSG, Sénégal : pourquoi Ibrahim Mbaye a snobé l’équipe de France

«C’est un énorme plaisir, d’être avec les anciens comme Kalidou (Koulibaly), Sadio (Mané), Gana (Gueye), c’est un rêve de gosse. J’ai été très bien intégré par tout le monde». Nouvel appelé du rassemblement avec le Sénégal, Ibrahim Mbaye savoure. Convoqué par Pape Thiaw pour la première fois - au même titre que Mamadou Sarr - le Titi parisien pourrait faire ses grands débuts sous le maillot des Lions du pays de la Teranga lors des matches amicaux face au Brésil, ce samedi 15 novembre à Londres, puis contre le Kenya trois jours plus tard à Antalya (Turquie).

Passé par les équipes de France de jeunes en U16 (14 sélections), U17 (5), U18 (7), U19 (1) et U20 (3), le natif de Trappes aurait pourtant pu faire le choix de poursuivre sa trajectoire sous la tunique tricolore. Oui mais voilà, à 17 ans seulement, le protégé de Luis Enrique a finalement opté pour la sélection sénégalaise. Un choix mûrement réfléchi comme l’explique Le Parisien. Ainsi, malgré les recommandations de certains de ses proches qui lui conseillaient plutôt de prendre son temps, le droitier d’1m75 a donné sa préférence au vainqueur de la CAN 2021.

Deux facteurs ont changé la donne

«Ibrahim Mbaye n’a pas eu besoin d’être convaincu. Quand le choix vient du joueur, c’est toujours plus facile. Pour certains, je pense qu’il faudra se déplacer, rencontrer les parents et leur présenter le projet. Ici, c’est un choix du cœur : Ibrahim a toujours voulu jouer pour le Sénégal», ajoutait Pape Thiaw, présent en conférence de presse avant de défier la Seleção de Carlo Ancelotti. Ce samedi, nous apprenons que deux facteurs ont particulièrement pesé dans le choix final du numéro 49 parisien. Le premier ? Mbaye s’est laissé convaincre par le pays d’origine de son papa, Abdoulaye. Mais ce n’est pas tout.

Séduit à l’idée de jouer aux côtés de joueurs tels que Sadio Mané, Idrissa Gueye ou encore Kalidou Koulibaly, celui qui a disputé 17 rencontres toutes compétitions confondues avec le PSG depuis le début de la saison veut désormais s’inscrire dans la durée avec le Sénégal, qui plus est à quelques semaines de la CAN, organisée au Maroc, et d’une Coupe du Monde, qui se disputera aux États-Unis l’été prochain. Si sa participation aux matches amicaux de ce mois de novembre ne l’empêchera pas, théoriquement, de revenir sur son choix, Le Parisien précise, enfin, qu’il est très peu probable de voir Ibrahim Mbaye faire machine arrière. Un nouveau très joli coup réalisé par la fédération sénégalaise, qui vient également de convaincre le défenseur strasbourgeois Mamadou Sarr, prêté par Chelsea, après avoir débauché le gardien de l’OGC Nice, Yehvann Diouf.