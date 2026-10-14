Liverpool : Bradley Barcola sort enfin la tête de l’eau !

Il faudra forcément relativiser au vu de l’adversité au moment d’analyser la performance de Bradley Barcola ce soir, mais pour relancer la confiance, on peut difficilement faire mieux. Recruté pour la somme colossale de 140 millions d’euros l’été dernier, l’international français connaissait des débuts particulièrement compliqués sous les couleurs de Liverpool. Après six apparitions avec les Reds, l’ancien Parisien n’avait toujours pas inscrit le moindre but ni délivré la moindre passe décisive. Une disette forcément préoccupante au regard des attentes placées en lui. Titularisé ce mercredi face au LASK en Ligue des Champions, Barcola savait donc qu’il avait beaucoup à prouver. D’autant qu’au sein d’une attaque composée de Florian Wirtz, Rio Ngumoha et Lewis Koumas, il faisait presque figure de leader. Face à une formation autrichienne qui n’avait encore jamais remporté le moindre match dans la compétition, l’occasion était idéale pour enfin lancer son aventure anglaise.

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Et le Français ne s’est pas contenté de débloquer son compteur. Il a tout simplement inscrit le premier triplé de sa carrière ! Trois buts, trois façons différentes de faire trembler les filets et, surtout, une démonstration de toute sa palette offensive. Sur sa première réalisation, Barcola faisait parler sa spontanéité en reprenant le ballon sans contrôle pour décocher une frappe dans le petit filet opposé. Sur le deuxième, parfaitement servi par Florian Wirtz, il enchaînait un contrôle orienté et une frappe croisée du pied gauche, avec sang-froid. Enfin, sur sa troisième réalisation, l’ancien Lyonnais se muait en renard des surfaces en surgissant au second poteau pour reprendre un centre.

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Un triplé qui fait du bien à la tête

Mais au-delà de ses trois buts, c’est surtout l’attitude de Bradley Barcola qui a marqué les esprits. Là où il semblait parfois hésitant et en manque de confiance lors de ses premières sorties avec Liverpool, l’ailier de 24 ans a cette fois joué avec une liberté retrouvée. Percutant et à la recherche du déséquilibre, il a été remuant, au point même d’être élu homme du match par l’UEFA. Une action résume parfaitement cette confiance retrouvée : dans la surface adverse, le Français s’offrait une semelle suivie d’un petit pont avant de déclencher une frappe. Un geste plein d’audace qui aurait probablement été plus difficile à tenter quelques semaines auparavant. Avec dix dribbles tentés et cinq frappes au compteur, Barcola a donné l’impression de retrouver son instinct et cette insouciance qui avaient fait sa force.

«Il semblait dangereux à chaque fois qu’il avait le ballon : il a d’abord marqué son premier but d’une belle finition, puis a enchaîné avec un excellent jeu de jambes pour inscrire son deuxième but, avant de marquer un troisième but sans difficulté. C’est pour cela que Liverpool a déboursé une somme colossale» écrivait Liverpool Echo pour analyser son match après lui avoir donné la note de 9 sur 10. « Je suis vraiment heureux pour Barcola. Vous (journalistes) me demandiez hier, lui qui n’atteignait pas ses chiffres, tout comme Wirtz. Tous les deux ont joué vraiment vraiment bien. Ils ont fait la différence. Bradley, en dehors du triplé, je pense qu’il a toujours été une menace, en 1 contre 1, dangereux dans le dos. Je suis heureux pour eux deux. Je pense que pour leur confiance, c’est certainement très bon. Ils sentent que nous pouvons beaucoup leur faire confiance. Cela va être très bon pour eux. Marquer un triplé en Ligue des champions est toujours vraiment difficile. Je pense qu’il avait l’air, même hier j’ai pu sentir à l’entraînement hier qu’il était vraiment plein d’énergie. On ressent ces choses et je ne sais pas comment il va jouer le lendemain, mais ce n’était pas une grande surprise parce qu’on sentait qu’il était dans un bon état d’esprit avant le match. »», expliquait de son côté Andoni Iraola. Cette soirée restera quoi qu’il arrive particulière dans la carrière de Bradley Barcola. En inscrivant son premier triplé chez les professionnels, le Français rejoint également un cercle fermé dans l’histoire de Liverpool en Ligue des Champions. Il devient ainsi le huitième joueur des Reds à réussir une telle performance dans la compétition, après Michael Owen, Yossi Benayoun, Philippe Coutinho, Sadio Mané, Diogo Jota, Mohamed Salah et Luis Díaz. Une prestigieuse liste qui témoigne de la portée symbolique de sa prestation. Évidemment, il faudra désormais confirmer face à des adversaires autrement plus relevés et prouver que cette soirée n’était pas qu’une parenthèse enchantée. Mais après plusieurs semaines de doutes et de critiques, Barcola avait besoin d’un match référence. Et difficile d’imaginer meilleure manière de lancer enfin son aventure à Liverpool.