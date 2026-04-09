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Liverpool annonce le départ d’un nouveau cadre en fin de saison

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Andrew Robertson @Maxppp

Liverpool va tourner de nombreuses pages de son histoire l’été prochain. Après le départ confirmé de Mohamed Salah, les Reds viennent d’officialiser celui d’Andy Robertson. Libre de tout contrat en juin prochain, le défenseur écossais de 32 ans s’en ira après neuf ans passés dans le nord-ouest de l’Angleterre.

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Liverpool FC
We can confirm Andy Robertson will bring his Reds career to an end at the conclusion of the current season.

He will do so as a Liverpool legend ❤️
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«Le Liverpool FC confirme qu’Andy Robertson mettra un terme à sa carrière chez les Reds à la fin de la saison en cours. Après neuf saisons couronnées de succès à Anfield, le capitaine de l’Écosse quittera le club à l’expiration de son contrat cet été. Il le fera en tant que véritable légende de Liverpool, ayant joué un rôle essentiel dans les succès de ces dernières années au cours de ses 373 apparitions à ce jour», annonce le club de la Mersey.

Pub. le - MAJ le
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