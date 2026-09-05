AS Monaco : Filipe Luis espère conserver Aleksandr Golovin

Filipe Luis ne cache pas son envie de voir Aleksandr Golovin poursuivre l’aventure à l’AS Monaco. Interrogé sur l’avenir du milieu russe après la victoire monégasque face au PSG, l’entraîneur de l’ASM s’est montré particulièrement élogieux envers son joueur. « Je ne sais pas honnêtement. J’espère qu’il va rester. C’est un joueur fantastique. C’est un joueur différent des autres, c’est difficile de trouver un joueur aussi fort que lui », a-t-il confié. À 30 ans, Golovin réalise d’ailleurs un bon début de saison et a déjà délivré deux passes décisives, la première contre l’OM et la seconde ce vendredi face au PSG. Des performances qui renforcent l’importance du Russe dans les plans de Filipe Luis, même si son avenir reste encore incertain.

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Sous contrat jusqu’en 2029, Golovin est en effet séduit par la possibilité de retourner en Russie, où le Zenit Saint-Pétersbourg et le Spartak Moscou sont intéressés. Monaco avait déjà discuté avec le Zenit plus tôt cet été et réclamait environ 25 millions d’euros pour son joueur. Une vente permettrait au club de récupérer une somme importante tout en se séparant de l’un des plus gros salaires de son effectif, alors que l’ASM doit encore réduire ses coûts pour répondre aux exigences de la DNCG. Le prêt de Thilo Kehrer à l’Ajax s’inscrit déjà dans cette logique, tandis que Pape Cabral pourrait rejoindre Al-Ahli contre environ 10 millions d’euros. Malgré ces impératifs financiers, Filipe Luis espère donc ne pas perdre l’un de ses joueurs majeurs.