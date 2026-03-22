EdF : Deschamps voit du Griezmann chez Cherki et Olise

Un an et demi qu’Antoine Griezmann a joué son dernier match sous le maillot de l’équipe de France (victoire 2-0 contre la Belgique en septembre 2024). Depuis le départ du champion du monde 2018, plusieurs joueurs ont pris du galon, à l’image de Michael Olise, et peut-être bientôt de Rayan Cherki à qui Didier Deschamps a donné du temps de jeu sur les derniers rassemblements. Interrogé par des Irrésistibles Français, le sélectionneur des Bleus a d’ailleurs relevé des similitudes entre tous ces profils.

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«Si Griezmann me manque ? Je ne peux pas dire qu’il me manque mais il a marqué l’histoire. Et sur le plan humain, on avait une relation particulière, il était là au départ, il n’a connu que moi comme sélectionneur. Mais aujourd’hui dans ce registre, il y a deux joueurs qui ont des profils un peu similaires : Olise et Cherki.»