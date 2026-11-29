C’est peut-être le joueur n’évoluant pas dans un top club européen le plus convoité du moment. Après une saison 2025/2026 fantastique, Nico Paz est reparti sur les mêmes bases et pour beaucoup, il est même le meilleur joueur de la Serie A, et surtout, le futur patron de la sélection argentine suite à la retraite internationale d’un certain Lionel Messi. Une lourde responsabilité que le principal concerné semble assumer pleinement. Dans le clan Messi, on a d’ailleurs clairement désigné Paz comme le successeur de La Pulga.

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Malheureusement pour Côme, le club italien va être attaqué de tous les côtés cet été. Comme l’indique The Athletic, Manchester United l’a placé sur sa liste en cas de départ de Bruno Fernandes, dont la prolongation est au point mort à l’approche de la fin de son bail en 2027. Bien que la qualification en Ligue des Champions pèse dans la balance et que la concurrence s’annonce féroce, le projet mancunien séduit le meneur de jeu, d’autant qu’il partage les mêmes agents que l’entraîneur Mauricio Pochettino. Avec son gabarit d’1,85 m, sa qualité de dribble et son abattage à la récupération, le joyau de Côme coche toutes les cases pour s’imposer dans le système de pressing réclamé par le technicien argentin.

Le Real Madrid reste prioritaire

Ce n’est pas tout, puisque le journal AS confirme l’intérêt des Red Devils, et dévoile le nom de deux autres clubs très intéressés : l’Inter et Arsenal. Tous souhaitent faire de l’Argentin leur meneur de jeu, mais il y a un invité qui pourrait se présenter dans ce dossier : le Real Madrid, club de formation du joueur. Pour l’instant, les Merengues ne se sont pas positionnés en faveur d’un retour, et le joueur ne semble pas nonplus si enclin que ça à rentrer au Bernabéu, notamment parce qu’il souhaite un rôle important dans son futur club. Ce qui s’annonce compliqué à Madrid au vu de la concurrence.

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En revanche, toujours selon le média, c’est bien le Real qui aura le dernier mot sur l’avenir du joueur. D’abord, avec cette option de rachat de 80 millions d’euros, déjà bien connue depuis un moment. Mais le média rappelle aussi que les Merengues ont un droit de préférence sur le joueur qui leur permet d’être au courant de toute offre qui arrivera sur le bureau de Côme, et de pouvoir s’aligner dessus et d’avoir la priorité. Le feuilleton ne fait que commencer…