Joshua Kimmich, le sacré casse-tête du Bayern Munich !

Après les monuments Manuel Neuer et Thomas Müller, Joshua Kimmich est sûrement le joueur le plus symbolique du Bayern Munich sur ces dernières saisons. Avec 8 Bundesliga à son actif ainsi que 6 Supercoupe, 3 Coupes d’Allemagne, la Ligue des Champions 2020, la Super Coupe d’Europe 2021 et la Coupe du monde des Clubs 2021, il dispose d’un palmarès incroyable avec le Rekordmeister. Oui, mais voilà, le natif de Rottweil est moins souverain ces derniers temps, surtout en 2023 et depuis l’arrivée au club de Thomas Tuchel.

S’il a disputé 14 matches cette saison (5 offrandes) en restant un titulaire indiscutable et en ayant porté le brassard à 10 reprises, Joshua Kimmich n’est pas dans la meilleure forme de sa carrière. Déjà, sa relation avec son coach Thomas Tuchel est tumultueuse. Alors que ce dernier voulait recruter un numéro 6 et notamment João Palhinha (Fulham) celui-ci n’est pas arrivé et le coach allemand le déplore. Les rapports seraient très froids entre le coach du Rekordmeister et Joshua Kimmich même si les deux parties prennent sur elles pour collaborer ensemble.

3 cadors à l’affût

De son côté, Joshua Kimmich est de plus en plus pointé du doigt pour ses prestations. Exclu au bout de 4 minutes contre Darmstadt (8-0), il a pris une soufflante de Lotthar Matthaüs, consultant sur Sky Sports Germany, récemment : «il doit d’abord jouer le ballon. Il veut dribbler comme un 6, mais dans la zone défensive, on ne dribble pas. C’est ce qu’on apprend dans la catégorie U12, du moins dans l’équipe U12 que j’entraîne, qu’on ne peut pas, en défense, on ne dribble pas. Vous devez courir vers des espaces ouverts avec le ballon et si vous devez dribbler derrière vous, vous passez le ballon en premier ou vous lancez le ballon longuement.»

Prenant pour son grade, Joshua Kimmich peut compter sur des soutiens comme son ancien coéquipier Philipp Lahm. «Joshua a des attentes très élevées envers lui-même. Ce n’est pas toujours facile d’être toujours à la hauteur. Au Bayern, il faut faire ses preuves semaine après semaine. Cela vaut pour chaque joueur. Il est expérimenté et en a déjà beaucoup connu. J’ai joué au Bayern» a déclaré l’ancien latéral droit à Sky Sports. Les camps s’opposent autour de Joshua Kimmich et tout ce contexte assez difficile se retrouve lié à l’avenir du milieu allemand dont le contrat s’achève en juin 2025…

Et cela complique pas mal le dossier. Selon les informations de Sport 1, la prolongation de Joshua Kimmich traîne et il y a peu de chance qu’elle arrive en 2023 sur les deux derniers mois de cette année. Le rôle que lui accorde Thomas Tuchel, la planification de l’équipe et la méforme du joueur viennent jeter le trouble autour de Joshua Kimmich. Le Bayern Munich reste la priorité du joueur pour le moment, mais attention à la concurrence. S’il ne prolonge pas avant l’été, le FC Barcelone, Manchester City ou le Real Madrid pourraient alors s’engouffrer dans la brèche …