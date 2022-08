Rayan Raveloson s'engage avec l'AJ Auxerre

C'est officiel ! Rayan Raveloson quitte la MLS et Los Angeles pour s'engager trois saisons (plus une en option) avec l'AJ Auxerre. Formé à Tours, le milieu de terrain a évolué à Troyes entre 2018 et 2021, participant notamment à la remontée du club en Ligue 1, avant de tenter l’aventure en MLS, championnat dans lequel il a brillé et disputé 44 rencontres, pour un total de 8 buts en 2 passes décisives.

«L’AJA est heureuse d’annoncer l’arrivée de Rayan Raveloson, milieu de terrain de 25 ans qui évoluait la saison dernière dans la franchise du Galaxy, en MLS. L’international malgache a paraphé un bail de trois ans, plus une année en option, et portera le numéro 11», peut-on lire dans le communiqué du club auxerrois.