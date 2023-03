La France est à fond derrière Kylian Mbappé, l’annonce forte de Joan Laporta pour l’avenir de Xavi

«Avec lui, tout est possible»

Le match très attendu pour nous Français, c’est évidemment le choc entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain ! Et en cette journée internationale de la femme, L’Équipe fait donc dans le jeu de mot et placarde sur sa Une : «la journée de la flamme». «Battu (0-1) lors du match aller au Parc des Princes, le PSG s’en remet au génie de Kylian Mbappé et Lionel Messi pour réussir l’exploit de se qualifier sur le terrain du Bayern.» Et, le club de la capitale a des raisons d’y croire car comme le met en avant Le Parisien sur sa Une ce matin : «avec lui, tout est possible» ! Et ce lui, c’est évidemment Kylian Mbappé ! La Provence estime dans ses pages intérieures que pour le PSG, c’est «quitte ou double», mais le journal marseillais espère que la saison du PSG ne s’arrêtera pas ce soir. Même dans la presse européenne, ce match déchaine les passions et pour AS en Espagne, «le PSG est sur un fil, il doit refaire sont retard du match aller pour éviter un nouvel échec», estime le quotidien. En Allemagne, le supplément sport de Bild indique que «le Bayern pourra compter sur ses cadres» pour se qualifier en quarts de finale ! Verdict ce soir !

Laporta veut prolonger Xavi

En Catalogne, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a fait de grandes annonces hier ! Et comme le rapporte le journal Sport ce matin : «Laporta veut renouveler Xavi» ! «Nous devons le reconduire parce qu’il a joué ici, il connaît le club et défend les valeurs du Barça». Le coach, lui, a déclaré qu’il «aimerait rester ici pour le reste de sa vie, mais il veut d’abord des résultats et ensuite une prolongation de contrat». En revanche, Laporta a aussi annoncé la couleur pour le mercato estival et a indiqué que le club blaugrana voulait «un latéral, un attaquant et un défenseur central.» Evidemment, le cas Messi est revenu sur le tapis et Laporta a confié qu’il avait rencontré le père de l’Argentin afin d’évoquer «un hommage du Barça pour la Pulga», mais pas un retour dans l’effectif… L’avenir nous le dira !

L’Italie veut la qualification du Milan

Ce soir, un alléchant Tottenham-AC Milan est également au programme ! Et ce matin, c’est toute l’Italie qui est derrière les Rossoneri à l’image de La Gazzetta dello Sport qui placarde ce matin : «Milan, le roi c’est toi» ! «Un match qui vaut la saison. Le club milanais n’a pas été en quarts de finale de la compétition depuis 2012.» Une éternité pour un club de cette grandeur. Mais cette rencontre, c’est aussi les retrouvailles entre le Tottenham d’Antonio Conte et un club italien alors pour le Corriere dello Sport, cela ne fait aucun doute : «il n’en restera qu’un» ! «Conte et Pioli jouent leur saison, il faut une confirmation pour les Milanais», après leur victoire 1-0 au match aller à San Siro !