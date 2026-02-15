Nice : Sanson ne veut pas baisser les bras

La déception était palpable pour Morgan Sanson après la défaite de l’OGC Nice, au terme d’un match qu’il estime pourtant bien maîtrisé par séquences contre l’OL (2-0). « C’est un peu frustrant ce soir. On avait bien préparé le match. Je pense qu’on a bien bloqué l’intérieur. Puis le match s’est déroulé comme vous l’avez vu. On aurait pu marquer les premiers et c’est cruel d’être mené à la mi-temps. Sur le but, j’estime qu’on était bien en place. On était bien. La mi-temps allait être sifflée. On a eu des situations pour marquer. C’est vraiment dommage », a-t-il regretté, pointant un scénario cruel malgré une organisation défensive jugée solide.

Le milieu niçois a toutefois voulu retenir des signaux positifs, notamment l’état d’esprit du groupe et la réaction du staff après la rencontre. « Le coach était déçu mais pas abattu. Le jour où on allait concrétiser nos actions, ça allait payer et on allait pouvoir enchaîner les victoires. On doit être plus tueur. La confiance revient petit à petit mais il nous manque une grosse victoire pour passer ce cap et bien finir la saison », a-t-il ajouté, lucide sur le manque d’efficacité mais confiant quant à la progression collective.