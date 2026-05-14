Mercato : Arsenal veut faire un sale coup au PSG

Alors que le PSG et Arsenal s’affrontent en finale de la Ligue des champions d’ici quelques jours, les deux clubs devraient aussi être en compétition sur le marché des transferts cet été. Forcément, les meilleurs joueurs sont souvent pistés par les meilleurs clubs et ce sera le cas du jeune Mateus Fernandes. Le Portugais de West Ham brille cette saison en Premier League malgré la 18e place de son équipe au classement.

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Déjà annoncé dans le viseur du PSG et notamment de Luis Campos qui veut refaire un coup à la Vitinha, le jeune milieu de 21 ans est aussi l’une des priorités des Gunners selon les informations du Times. Le média anglais explique que si les Hammers sont relégués cet été, ils n’auront aucune chance de conserver Fernandes qui a débarqué il y a moins d’un an en provenance de Southampton pour 44 millions d’euros. Et Arsenal se tient déjà prêt pour le récupérer.