AS Monaco : la grande satisfaction de Wout Faes après Nantes
Arrivé cet hiver à Monaco, Wout Faes réalise des débuts pertinents sur le Rocher. Recruté pour apporter de la stabilité à une équipe monégasque trop poreuse ces derniers temps, le défenseur belge répond présent et a encore été très bon ce vendredi soir face à Nantes (3-1). Même s’il n’a pas eu beaucoup de ballons à maîtriser, il a été bon sur ses quelques interventions malgré une mésentente qui aurait pu être dangereuse lors du premier acte avec Köhn.
Après la rencontre, l’ancien de Reims a fait part de sa satisfaction au micro de Ligue 1+ : «on a très bien débuté. On a montré de la confiance. On a bien géré malgré le rouge, on est restés solide. Il faut qu’on communique plus. On aurait dû mieux. On veut continuer de faire ça, montrer nos qualités.»
Ligue des Champions : le pactole pour le PSG, Brest se régale et Lille a touché plus d’argent que Manchester City
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer