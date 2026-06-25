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Coupe du Monde

Le Maroc, meilleure nation africaine de l’histoire de la Coupe du Monde

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Le Maroc à la Coupe du Monde @Maxppp
Maroc 4-2 Haïti
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Ce mercredi soir, le Maroc a terminé sa phase de poules par une victoire 4-2 face à Haïti. Si les Marocains ont été menés deux fois au score, ils ont largement dominé les débats et ont donc réussi à renverser la rencontre. Avec cette nouvelle victoire, le Maroc termine avec 7 points, mais se place derrière le Brésil, qui a une meilleure différence de buts.

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Avec 7 points, le Maroc égale le record du nombre de points marqués par une nation africaine en Coupe du Monde, record détenu par le Maroc en 2022 (7 points). Preuve que les Lions de l’Atlas ont toujours eu du succès dans les Coupes du Monde. Avec ses 4 nouveaux buts, le Maroc devient la meilleure attaque africaine de l’histoire en Coupe du Monde, mais aussi l’équipe africaine ayant gagné le plus de matchs de Coupe du Monde (7), explique Opta.

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