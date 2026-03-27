Le PSG bientôt à la tête d’une équipe cycliste ?

Et si le cyclisme brillait dans la capitale ? À l’heure où le PSG semble pouvoir dominer l’Europe (leader de Ligue 1 et qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions), l’idée d’un club qatari aux couleurs rouges et bleues dans ce sport pourrait voir le jour. Déjà actif dans le handball, le judo ou l’eSport, le club français s’intéresserait désormais à la discipline. En effet, Victoriano Melero, directeur général du club, a confié au podcast Pause d’Alexandre Mars, que le PSG avait été contacté pour concrétiser un projet inattendu.

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« Le Paris Saint-Germain a été sollicité pour créer une équipe cycliste. Nous n’y avons pas donné suite pour l’instant. Mais je me disais que c’était pas mal parce que l’exposition est juste incroyable, à travers le Tour de France, et que ça ne coûte pas si cher que ça » a-t-il notifié durant l’échange, soulignant ainsi que le projet n’avait pas abouti. Pour connaître la place du PSG dans le peloton, il faudra donc attendre puisque rien n’est officiel.