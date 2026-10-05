Jürgen Klopp se fait allumer par la presse allemande, Mourinho face au casse-tête Vinicius Jr

Jürgen Klopp essuie ses premières critiques à la tête de l’Allemagne

Après avoir retrouvé le sourire avec une victoire 2-0 face aux Serbes, l’Allemagne de Jürgen Klopp est retombée dans ses travers avec un 0-0 en Grèce. Une nouvelle défaite qui ne passe pas pour la plupart des journaux. En Espagne, AS titre carrément « L’ère Klopp ne décolle pas » et insiste sur un bilan qui commence déjà à faire tache : après quatre rencontres, l’Allemagne ne compte qu’une seule victoire et seulement cinq points pris sur douze. Même constat du côté de Marca, qui estime que la Mannschaft continue de décevoir malgré les premiers changements apportés par Klopp. Et en France, L’Équipe parle également d’une Allemagne frustrée, toujours troisième de son groupe après ce nouveau match nul. Forcément, le contraste est assez saisissant : Klopp parle d’un « match incroyable » et assure être satisfait de son équipe, alors que la presse commence déjà à pointer du doigt le manque de résultats.

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Le cas Vinicius préoccupe le Real Madrid

Vinicius revient de sélection sans vraiment avoir rassuré. Le Brésilien termine cette longue trêve internationale avec seulement un but en trois matchs et surtout des prestations assez inquiétantes. Face à l’Inde, Carlo Ancelotti l’a même remplacé dès la mi-temps. Et les chiffres ne sont pas beaucoup plus rassurants. Vinicius a souvent manqué de précision dans le dernier geste, il a très peu pesé dans les un-contre-un et Ancelotti lui-même a reconnu qu’il n’était « pas au meilleur de sa forme ». Un constat que José Mourinho avait déjà pu faire au Real Madrid. Depuis le début de la saison, Vinicius peine clairement à retrouver son meilleur niveau : seulement un but et deux passes décisives en huit matchs avec les Merengues. Et surtout, le Portugais a déjà montré qu’il n’hésiterait pas à le sortir ou même à remettre son statut en question si ses performances ne suivent pas. La concurrence commence également à pousser derrière lui, notamment avec Diomandé, et le Real va maintenant avoir besoin de retrouver très rapidement son meilleur Vinicius avant le duel face au Barça prévu le 25 octobre.

Kane et Bellingham, la nouvelle arme fatale de l’Angleterre

Après la victoire 7-0 des Anglais face à la Croatie, le Daily Mirror titre « A Certain Bromance », ou plutôt une bromance de plus en plus évidente entre Jude Bellingham et Harry Kane. Thomas Tuchel parle carrément d’une « love affair » sur le terrain entre ses deux stars. Kane et Bellingham cumulent 10 implications sur des buts pendant ces trois matchs de Ligue des Nations et leur connexion devient l’une des grandes forces de cette nouvelle Angleterre. Tuchel a légèrement modifié leur positionnement pour rapprocher Bellingham de Kane, et ça fonctionne. Avec Saka et Gordon sur les côtés, le sélectionneur estime même que son quatuor offensif évolue actuellement à un niveau exceptionnel.