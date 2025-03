PSG : Ibrahima Konaté passe aux aveux

Ce soir, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec Liverpool à Anfield. Malgré un bon match la semaine dernière, les Parisiens se sont inclinés 1 à 0 à domicile. Un match marqué par une polémique après une possible faute d’Ibrahima Konaté sur Bradley Barcola. Une poussette dans le dos de l’ancien joueur de l’OL aurait pu entraîner son expulsion à la 27e minute de jeu. Mais l’arbitre en a décidé autrement. Après la rencontre, Konaté a assuré que l’homme au sifflet avait pris la bonne décision.

« Non, c’est mon avis. Il y a une VAR, il y a tout ce qu’il faut. S’il y a poussette, j’aurais dû prendre rouge ! Moi je vous dis non. C’est vrai que je suis costaud, mais je ne mets pas de puissance, je mets juste mon bras. Là, c’était vraiment soft de ma part.» En coulisses, le discours du défenseur tricolore serait un poil différent. En effet, Le Parisien explique que Konaté a avoué à ses proches qu’il savait qu’il méritait l’expulsion après l’action face à Barcola. Il s’en est donc bien sorti. De plus, le quotidien français ajoute que malgré leur avance, les Reds ne fanfaronnent pas avant la manche retour de ce soir.