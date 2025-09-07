Espagne - Turquie : les compositions officielles

Ce dimanche, la 6e journée des éliminatoires de la zone Europe offre un duel entre la Turquie et l’Espagne. A domicile, les Ay-Yıldızlılar s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Uğurcan Çakır dans les cages derrière Mert Muldur, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakci et Eren Elmali. Le milieu de terrain est assuré par Hakan Calhanoglu et Yusuf Yuksek avec Arda Guler un cran plus haut. Devant, Kerem Akturkoglu est accompagné dans les couloirs par Ahmed Akgün et Kenan Yildiz.

De son côté, la Roja s’organise dans un 4-3-3 avec Unai Simon qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Pedro Porro, Robin Le Normand, Dean Huijsen et Marc Cucurella. Mikel Merino, Martin Zubimendi et Pedri se retrouvent dans l’entrejeu. En pointe, Mikel Oyarzabal est épaulé par Lamine Yamal et Nico Williams.

Les compositions

Turquie : Cakir – Muldur, Demiral, Bardakci, Elmali – Calhanoglu, Yuksek – Ahmed Akgün, Arda Guler, Kenan Yildiz – Akturkoglu

Espagne : Simón – Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella – Merino, Zubimendi, Pedri – Yamal, Mikel Oyarzabal, Williams