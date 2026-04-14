AS Roma : les premiers noms circulent en cas de départ de Gasperini

En cas de départ de Gian Piero Gasperini, la direction de l’AS Roma explore déjà plusieurs profils capables d’assurer la continuité tout en amorçant un nouveau cycle. Le nom qui revient avec insistance est celui de Daniele De Rossi, figure emblématique du club, dont le lien avec l’environnement romain rassure autant les supporters que la direction mais le retour de l’ancien milieu reste compliqué car il est aujourd’hui au coeur du projet du Genoa. D’autres pistes crédibles incluent Vincenzo Italiano, apprécié pour son style offensif, Thiago Motta, ainsi que Stefano Pioli, dont l’expérience au plus haut niveau constitue un atout malgré des réserves liées à son passage à la Fiorentina. Sur le plan international, Ernesto Valverde représente une option moderne et tactiquement affirmée, capable d’apporter une nouvelle identité à l’équipe.

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En parallèle, certaines pistes apparaissent plus complexes voire irréalistes à ce stade. Les profils de Massimiliano Allegri et Simone Inzaghi semblent difficilement accessibles en raison de leur situation contractuelle et de leur standing. D’autres noms comme Vincenzo Montella, Antonio Conte ou Roberto Mancini restent à l’étude, leur avenir dépendant en partie de contextes externes, notamment celui de la Fédération italienne qui va se mettre à la recherche de son nouveau sélectionneur. Tout choix sera étroitement lié à la stratégie globale du club et au rôle du directeur sportif. Un paramètre clef dans un été qui s’annonce décisif pour l’avenir sportif et financier des Giallorossi.