Catastrophe en vue pour la France à l’indice UEFA

C’est une semaine à deux visages pour le football français, où le bon a côtoyé l’effroyable. D’un côté, la France affiche un bilan comptable plutôt positif avec trois victoires et trois nuls. Le PSG a ébloui l’Europe en allant pulvériser Villarreal chez lui (0-6) en Ligue des Champions, tandis que le LOSC ramenait un nul poussif (0-0) de son périlleux déplacement chez les Norvégiens de Bodø/Glimt, tombeurs de nombreux cadors, mais cruellement diminués et sans imagination. En Ligue Europa, l’OM de Bruno Genesio a signé une belle victoire sur le terrain du Bayer Leverkusen (0-1), et l’OL a tenu le choc face à la Real Sociedad (1-1). De son côté, Monaco a fait le métier sans convaincre en Ligue Conférence face à Nordsjaelland (2-0).

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Mais impossible de passer sous silence la tache noire, béante, de cette semaine : la raclée invraisemblable, humiliante et historique subie par le RC Lens sur sa propre pelouse face aux Italiens de Côme (1-9) en C1. À cela s’ajoute la nouvelle contreperformance du Stade Rennais, incapable de battre l’Olympiakos (0-0) au Roazhon Park en C3. Un bilan de 3 victoires, 3 nuls et 1 défaite qui aurait pu être réjouissant pour le football français… si le Portugal n’avait pas décidé de rouler sur l’Europe.

Le Portugal frôle le sans-faute, l’écart fond à vue d’œil

Pendant que la France soufflait le chaud et le froid, les clubs portugais ont réalisé une semaine presque parfaite : quatre victoires et un nul pour leurs cinq représentants. En Ligue des Champions, le Sporting CP a dominé le Chakhtar Donetsk (1-0), imité par un FC Porto qui s’est offert le scalp du Napoli (4-1) pour son premier succès de la saison dans la compétition. En Ligue Europa, Benfica a fait le boulot contre le Lech Poznan (3-1). Mais la véritable sensation est une nouvelle fois venue de Torreense : le pensionnaire de deuxième division portugaise a arraché un succès héroïque face à l’Ararat-Armenia (3-2) en marquant deux fois dans le temps additionnel ! Comme quoi l’absence de moyens n’empêche pas un supplément d’âme pour se sublimer en Coupe d’Europe. Comprendra qui voudra. Seul petit accroc, le nul de Braga contre Aarhus (0-0) en C4.

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Conséquence directe de cette folle semaine lusitanienne : la France voit son avance fondre comme neige au soleil. Alors que l’écart était de 3.660 points la semaine dernière, il n’est plus que de 3.146 longueurs aujourd’hui (72.296 points pour la France contre 69.150 pour le Portugal). La dynamique est clairement inquiétante. Sur la saison en cours, le Portugal (8.900 points) affiche une bien meilleure forme que la France (7.214 points). Pire encore, depuis le début de la saison, les clubs de l’hexagone ont déjà dilapidé de leur trésor de guerre dont ils disposaient cet été (4.832 points initiaux). Pour rappel, cette avance s’était déjà considérablement réduite à l’intersaison avec la perte du bénéfice de l’excellent exercice 2021-2022 (18.416 points pour la France contre 12.916 pour le Portugal).

La France va-t-elle conserver sa cinquième place à l'indice UEFA en fin de saison? Oui, l'avance est suffisante et nos clubs vont se réveiller Non, la dynamique portugaise est trop forte, on va finir par craquer Ça va se jouer à un fil lors des dernières journées ! Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Il va falloir stopper l’hémorragie, et vite. Si la France a déjà sécurisé ses quotas pour la saison 2027-2028, c’est l’exercice 2028-2029 qui est en jeu. Conserver cette 5e place permettrait d’envoyer 7 représentants en Coupes d’Europe (dont 3 qualifiés directs en Ligue des Champions + 1 au 3e tour préliminaire). Tomber à la 6e place signifierait perdre un billet direct pour la reine des compétitions (6 clubs au total), et acterait encore plus le déclassement français sur la scène continentale. Inutile de regarder ailleurs pour se rassurer. Devant, la 4e place de l’Allemagne est un doux mirage : la Bundesliga possède 12.677 points d’avance, soit plus que la totalité des points récoltés par les clubs français sur l’ensemble de la saison 2022-2023. Derrière, la Belgique (7e) pointe à 8.246 longueurs, bien trop loin pour être une menace à court terme. La guerre est donc déclarée, et elle se jouera dans un face-à-face exclusif, étouffant et périlleux entre la France et le Portugal jusqu’à la fin de la saison. La menace est plus que jamais réelle, il est temps que les clubs français se réveillent…

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Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2026/27 (Entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison. Arrêté au 06/11/2026)

-1. Angleterre 9,166 points (9/9)

-2. Portugal 8,900 points (5/5)

-3. Belgique 8,400 points (5/5)

-4. Allemagne 8,285 points (7/7)

-5. Turquie 7,900 points (4/5)

-6. Espagne 7,875 points (8/8)

-7. Pays-Bas 7,666 points (6/6)

-8. Italie 7,500 points (7/7)

-9. Norvège 7,400 points (4/5)

-10. France 7,214 points (7/7)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2022 et 2027) :

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-1. Angleterre 107,685 points

-2. Italie 91,732 points

-3. Espagne 86,493 points

-4. Allemagne 84,973 points

-5. France 72,296 points

-6. Portugal 69,150 points

-7. Belgique 64,050 points

-8. Pays-Bas 56,395 points

-9. Turquie 53,075 points

-10. Grèce 47,612 points