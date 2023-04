PSG : l’étonnant argument pour défendre le bilan de Galtier

La suite après cette publicité

Interrogé sur son avenir au Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a clairement fait savoir qu’il travaillait déjà sur les contours de son équipe pour la saison prochaine. Annoncé sur la sellette, le technicien ne s’est toujours pas vu signifier la fin de son aventure parisienne.

Et au sein du club, une source proche de « Galette » a pris sa défense dans les colonnes de L’Équipe. « Tout le monde prend en compte la Coupe de France et la Ligue des champions, ce qui est normal. Mais si on regarde en Ligue 1, on a 72 points après 31 journées. Ça fait quatre ans que ce n’était pas arrivé… Tout n’est pas négatif », a-t-il confié.

