Ligue 1 : les nommés pour le titre de joueur du mois d’octobre

Après Ilan Kebbal, élu joueur du mois d’août en Ligue 1, et Florian Thauvin, élu joueur du mois de septembre, l’UNFP a révélé ce dimanche les trois finalistes pour le trophée de meilleur joueur de Ligue 1 du mois d’octobre : Sofian Diop, Mason Greenwood et Joaquin Panichelli.

L’international marocain de Nice marche sur l’eau en ce moment avec 6 buts depuis le début du mois d’octobre. Pour Greenwood, même son de cloche avec 5 buts sur la période, dont un quadruplé face au Havre. Enfin, Joaquin Panichelli, révélation et tout juste convoqué pour la première fois avec l’Argentine, a brillé avec Strasbourg en inscrivant 6 buts. Ce sera donc serré entre les trois joueurs.