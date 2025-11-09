Menu Rechercher
Ligue 1 : les nommés pour le titre de joueur du mois d’octobre

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Mason Greenwood OM @Maxppp

Après Ilan Kebbal, élu joueur du mois d’août en Ligue 1, et Florian Thauvin, élu joueur du mois de septembre, l’UNFP a révélé ce dimanche les trois finalistes pour le trophée de meilleur joueur de Ligue 1 du mois d’octobre : Sofian Diop, Mason Greenwood et Joaquin Panichelli.

L’international marocain de Nice marche sur l’eau en ce moment avec 6 buts depuis le début du mois d’octobre. Pour Greenwood, même son de cloche avec 5 buts sur la période, dont un quadruplé face au Havre. Enfin, Joaquin Panichelli, révélation et tout juste convoqué pour la première fois avec l’Argentine, a brillé avec Strasbourg en inscrivant 6 buts. Ce sera donc serré entre les trois joueurs.

Pub. le - MAJ le
