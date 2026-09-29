Karl Toko Ekambi rejoint Umm Salal

Un temps annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille cet été, Karl Toko Ekambi (34 ans) n’a finalement pas rejoint les pensionnaires du Vélodrome, même s’il était prêt à accepter un salaire dérisoire. Toujours libre et sur le marché après son départ d’Al-Arabi, le Camerounais a finalement trouvé un nouveau point de chute.

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Umm Salal vient d’officialiser son arrivée jusqu’à la fin de la saison par le biais d’un message publié sur ses réseaux sociaux. KTE va donc poursuivre sa carrière au Qatar durant les prochains mois, lui qui évoluait déjà là-bas la saison dernière.