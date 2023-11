PSG : la nouvelle sortie remarquée de Kylian Mbappé sur son avenir

Invité de Téléfoot, ce dimanche matin, après une nouvelle masterclass réalisée lors de la victoire historique (14-0) des Bleus contre Gibraltar, Kylian Mbappé n’a logiquement pas évité les questions quant à son avenir. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, l’ancien Monégasque sera, de ce fait, libre de discuter avec le club qu’il souhaite dès janvier prochain. Pour autant et à l’heure où les rumeurs l’envoyant au Real Madrid s’intensifient à nouveau, le Bondynois ne souhaite pas en dire plus… pour le moment.

«C’est quelque chose dont je n’ai pas envie de parler, surtout que je l’ai fait déjà en juin et ça a pris une grosse partie de la sélection. J’ai vraiment envie qu’on parle de l’équipe nationale, on a des très bons résultats. J’ai envie qu’on parle plutôt de ça, plutôt que de moi sur quelque chose qui va se régler bien un jour, donc il y aura le temps de parler de ça». Le message est passé et tout le monde prend désormais son mal en patience.