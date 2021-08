Osman Bukari débarque au FC Nantes

Le FC Nantes tient son attaquant. Les Canaris ont officialisé ce jeudi en début de soirée l'arrivée de l'ailier droit Osman Bukari en provenance de La Gantoise. L'attaquant ghanéen débarque sous forme de prêt sans option d'achat précise le club nantais.

Après Rémy Descamps et Wylan Cyprien, les Canaris accueillent un renfort offensif tant attendu par Antoine Kombouaré. La saison dernière, Bukari a disputé 25 matchs en Jupiler League pour quatre buts marqués et six passes décisives.