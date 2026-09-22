Sergio Rico dans le viseur de la Juventus

Libre de tout contrat depuis son départ d’Al-Gharafa au Qatar cet été, Sergio Rico (33 ans) a un profil qui intéresse. Il peut apporter son expérience à un groupe et donner un peu plus de concurrence à une équipe de gardiens de but au sein d’un club. Son statut de joueur libre est aussi un avantage aux yeux de la Juventus, qui cherche un renfort à ce poste après la blessure de Kamil Grabara, victime d’une rupture des ligaments croisés.

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Selon Sky Sport Italia, le club italien l’a inscrit dans sa short-list pour devenir la doublure de Guglielmo Vicario. Le portier espagnol est perçu comme une solution de secours au cas où la Vieille Dame ne parvenait pas à boucler la signature de Neto. Déjà passé par la Juve entre 2015 et 2017, le gardien brésilien de 37 ans est lui aussi libre. Il est arrivé en fin de contrat cet été avec Botafogo. Enfin, beaucoup plus jeune, Lorenzo Palmisani (22 ans) est également cité, lui qui est lié à Frosinone jusqu’en 2031.