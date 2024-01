BL : le Bayer arrache la victoire à Augsbourg, l’Eintracht s’impose au RB Leipzig

Après le succès 3-0 du Bayern Munich hier contre Hoffenheim, la 17e journée de Bundesliga se poursuivait cet après-midi avec le concurrent au titre des Bavarois, le Bayer Leverkusen. Privés de Victor Boniface pour plusieurs semaines, les hommes de Xavi Alonso ont arraché une précieuse victoire sur la pelouse d’Augsbourg 1-0. Ils peuvent remercier Palacios, unique buteur du match à la 90e+4 et reprennent 4 points d’avance sur le champion sortant.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Leverkusen 45 17 35 14 3 0 47 12 11 Augsbourg 18 17 -8 4 6 7 24 32

Dans les autres matchs de ce multiplex, l’Eintracht Francfort est allé réaliser un joli coup en s’imposant sur la pelouse du RB Leipzig (1-0). Un but de Kauff en tout début de match aura suffi aux protégés de Dino Toppmöller, lesquels dépassent le BvB au classement pour se pointer juste derrière leurs adversaires du jour. Leipzig a tout de même un matelas de 6 points. Enfin, Fribourg et l’Union Berlin se quittent sur un nul 0-0. Dans le même temps, Mayence-Wolsburg et Cologne-Heidenheim se sont terminés sur un score de 1-1.

Les résultats des matchs de 15h30 :

Mayence 1 - 1 Wolsfburg : Widmer (61e) ; Cerny (12e)

Cologne 1 - 1 Heidenheim : Selke (29e) ; Beck (55e)

Augsbourg 0 - 1 Bayer Leverkusen : Palacios (90e+4)

Fribourg 0 - 0 Union Berlin

RB Leizpig 0 - 1 Eintracht Francfort : Knauff (7e)