JT Foot Mercato : l'OM va tout changer !

Ca y est, nous y sommes enfin, l'Euro 2020 va débuter ce 11 juin 2021 ! Après de longs mois d'attente, place à la compétition, et cela commence dès ce soir avec un Turquie-Italie assez ouvert. Le JT Foot Mercato vous présente tout ce qu'il y a à savoir sur ce match, mais pas seulement.

C'est un gros point mercato OM qui vous attend, entre les arrivées espérées et les départs attendus, cela va bouger fort sur la Canebière cet été. Et bien sûr, encore des surprises et des cadeaux dans cette nouvelle édition du JT Foot Mercato.