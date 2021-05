Atlético : Jan Oblak s’exprime sur son avenir

À 28 ans, Jan Oblak est désormais considéré par tous comme étant l’un des meilleurs gardiens de la planète. Le portier de l’Atlético de Madrid, au club depuis 2014, a été interrogé par Goal sur son avenir. Et l’international slovène (36 sélections) n’est pas forcément fermé à un départ, bien qu'il soit heureux de voir l'équipe emmenée par Diego Simeone en forme ces derniers temps.

« La Premier League est un championnat intéressant et je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir. Je l'aime, je suis une personne qui aime les nouveaux défis, mais comme je l'ai dit, cela fait sept ans que je suis à l'Atléti, un long moment s'est écoulé, je suis heureux et je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. Si vous m'aviez demandé il y a sept ans si je serais à l'Atléti... Je peux seulement dire que je suis heureux parce que cette année, nous nous battons pour le titre et c'est ce que je veux. Que mon équipe soit suffisamment compétitive pour se battre pour les titres. »