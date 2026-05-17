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Premier League

Chelsea : les premiers mots de Xabi Alonso

Par Allan Brevi
1 min.
Xabi Alonso @Maxppp

Xabi Alonso est officiellement devenu le nouvel entraîneur de Chelsea, avec un contrat de quatre ans à la clé. Présenté ce dimanche matin, l’Espagnol débarque dans un club en quête de stabilité et de résultats après plusieurs saisons irrégulières. Dès ses premiers mots, l’ancien coach du Real Madrid et du Bayer Leverkusen a tenu à afficher son enthousiasme et l’importance du projet qui l’attend à Londres. Lors de sa présentation, Xabi Alonso a donné le ton en déclarant : « Chelsea est l’un des plus grands clubs de football au monde et je suis extrêmement fier de devenir l’entraîneur de ce grand club. »

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Il a également insisté sur la vision commune avec ses dirigeants : « d’après mes échanges avec le groupe de propriétaires et la direction sportive, il est clair que nous partageons la même ambition. Nous voulons bâtir une équipe capable de rivaliser régulièrement au plus haut niveau et de se battre pour des trophées. » L’Espagnol de 44 ans a enfin souligné le potentiel de son effectif et la culture qu’il souhaite instaurer : « l’effectif regorge de talent et ce club de football possède un potentiel énorme… Désormais, l’accent est mis sur le travail acharné, la construction d’une culture saine et la conquête de trophées. » Une prise de fonction marquée par des intentions claires et ambitieuses.

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