PSG : le groupe pour la réception de Lens

Le groupe décisif ? Ce samedi, le Paris Saint-Germain accueille le RC Lens à 21 heures pour une rencontre alléchante comptant pour la 34ème journée de Ligue 1. Cette rencontre peut surtout être celle scellant, déjà, le 10ème titre de champion de France du club de la capitale, même si l'ambiance pourrait bien être très étrange du côté du Parc des Princes.

Les Rouge et Bleu viennent de communiquer en ce samedi matin le groupe convoqué par Mauricio Pochettino pour affronter les Sang et Or. Sans surprise, Abdou Diallo, Julian Draxler, Leandro Paredes et Mauro Icardi sont absents, tout comme Layvin Kurzawa. Ander Herrera fait lui son retour avec le PSG, alors que les stars Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar ou encore Angel Di Maria sont elles présentes.

