Florentino Pérez convoqué par la justice à cause du Barça

En juin dernier, le FC Barcelone avait déposé plainte contre Florentino Pérez, président du Real Madrid. Le club catalan accuse le patron merengue de calomnies et diffamation au cours de plusieurs interventions médiatiques pendant lesquelles il accusait le Barça d’acheter les arbitres.

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Et comme l’indique Sport, la justice espagnole a convoqué Florentino Pérez pour un acte de conciliation le 25 novembre prochain au tribunal de Madrid. L’objectif du Barça est que Pérez se rétracte et revienne sur ses propos. Si le président madrilène ne se présente pas ou refuse de faire marche arrière, le Barça continuera avec une plainte pénale.