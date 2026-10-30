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Ligue 1

Nice : le joli but du break signé Jonathan Clauss contre Rennes

Par Samuel Zemour
1 min.
Jonathan Clauss @Maxppp
Nice 4-1 Rennes
winamax
1 1.01 N 18.0 2 50.0 1er pari remboursé

L’OGC Nice a parfaitement terminé la première période face au Stade Rennais, à l’Allianz Riviera. Dans le temps additionnel (45e+2), les Aiglons ont inscrit un troisième but grâce à Jonathan Clauss, auteur d’une superbe réalisation. Après une récupération de Wahi, l’attaquant a parfaitement servi son coéquipier d’une talonnade.

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Le piston droit a ensuite fait parler sa puissance en pénétrant dans la surface côté droit avant d’envoyer un véritable missile dans les filets de Lemaître, totalement impuissant. Une action collective de grande classe qui permet aux Niçois de faire le break et de mener 3-1 face au deuxième du championnat, après avoir concédé l’égalisation.

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