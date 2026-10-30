Nice : le joli but du break signé Jonathan Clauss contre Rennes

L’OGC Nice a parfaitement terminé la première période face au Stade Rennais, à l’Allianz Riviera. Dans le temps additionnel (45e+2), les Aiglons ont inscrit un troisième but grâce à Jonathan Clauss, auteur d’une superbe réalisation. Après une récupération de Wahi, l’attaquant a parfaitement servi son coéquipier d’une talonnade.

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Quel but surpuissant de Jonathan Clauss 🤯



Le Niçois a mis tout ce qu’il avait dans cette frappe pour mener 3-1 !



Quel travail d’Elye Wahi à la récupération 👏

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Le piston droit a ensuite fait parler sa puissance en pénétrant dans la surface côté droit avant d’envoyer un véritable missile dans les filets de Lemaître, totalement impuissant. Une action collective de grande classe qui permet aux Niçois de faire le break et de mener 3-1 face au deuxième du championnat, après avoir concédé l’égalisation.