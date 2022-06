PSG : Nasser Al-Khelaïfi et la crise des Ultras

Suite à l'élimination en 8e de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, les Ultras du Paris SG ont fait entendre leur colère au Parc des Princes, en sifflant Lionel Messi, Neymar et consorts mais aussi en demandant la tête de Nasser Al-Khelaïfi. Dans les colonnes du Parisien, le président du club de la capitale est revenu sur ces évènements.

La suite après cette publicité

«Je suis arrivé il y a onze ans. C’est un projet à très long terme. Je suis là parce que j’aime le PSG, parce que je suis supporter du club. Un de mes premiers combats a été de ramener les Ultras au Parc des Princes. Je me suis battu pour eux. Nous voulons que les vrais supporters soient derrière le club, dans les bons comme dans les mauvais moments. C’est ça des vrais supporters. On ne veut pas de supporters présents juste quand on gagne. Je comprends qu’ils soient déçus quand on perd. Vous croyez que je ne le suis pas ? Je mets toute mon énergie, toute ma passion dans ce club. Quand on perd j’en suis malade, je ne dors pas pendant des jours, des semaines, donc je ne peux pas accepter qu’on vienne me donner des leçons», a-t-il lâché. Le message est passé.