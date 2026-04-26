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Bundesliga

BL : Dortmund assome Fribourg et consolide sa seconde place

Par Tom Courel
1 min.
BVB @Maxppp
Dortmund 4-0 Fribourg

Ce samedi, Dortmund recevait Fribourg pour le compte de la 31e journée de Bundesliga. Et si le BVB (2e) était désormais distancé après le sacre du Bayern Munich la semaine passée, sa place dans le Top 3 restait à confirmer. De son côté, Fribourg (7e), arrivait sur la pelouse du Signal Iduna Park assez serein, ayant effectué cinq victoires de suite toutes compétitions confondues. L’objectif était donc clair : accrocher les places européennes à quatre journées de la fin. Cependant, les hommes en jaunes ont montré à leurs adversaires qu’il ne fallait pas arriver les mains dans les poches.

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En effet, Maximilian Beier punissait les visiteurs grâce une superbe frappe enveloppée (8e, 1-0). Et puisque les contre-attaques de la part des coéquipiers de Serhou Guirassy étaient fatales, le Guinéen ajoutait son quinzième but de la saison sans se poser de questions (13e, 2-0). Puis, Ramy Bensebaini alourdissait le score sur une tête après la demi-heure de jeu (31e, 3-0). Le second acte semblait bien calme, mais les locaux n’étaient pas rassasiés et Fabio Silva assommait ses adversaires en fin de match (87e, 4-0). Dortund consolide donc sa seconde place au classement. Les Breisgau-Brasilianer chutent à la 8e position.

Pub. le - MAJ le
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