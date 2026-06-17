L’Inter ouvre la porte au départ de Bastoni au Real Madrid à un prix XXL

À ce rythme, c’est presque la moitié de l’effectif du Real Madrid qui s’apprête à changer de visage cet été. Après une saison blanche et ratée à tous les niveaux, il n’était pas question pour Florentino Perez de repartir avec les mêmes hommes la saison prochaine. José Mourinho va remplacer Alvaro Arbeloa sur le banc, et quatre arrivées ont déjà été bouclées.

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Trois d’entre elles s’apparentent surtout à des opportunités de marché : Ibrahima Konaté, Bernardo Silva et Denzel Dumfries (les deux premiers arrivent librement). Quant à Marc Cucurella, sa signature a déjà été officialisée pour un montant autour de 60 millions d’euros. Hormis Bernardo Silva, ils ont tous vocation à incarner la nouvelle défense du Real Madrid, seulement un an après les arrivées d’Huijsen, Alexander-Arnold, ou encore Carreras. Mais ce n’est pas tout puisque le club merengue souhaiterait encore se renforcer dans ce secteur.

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Bastoni, c’est 70 M€

Comme le révèle la Gazzetta dello Sport ce mercredi, le Real Madrid a exprimé un intérêt pour le défenseur de l’Inter Milan, Alessandro Bastoni. Au terme d’une saison l’ayant relégué au statut de paria dans son propre pays, l’international italien (43 sélections, 3 buts) est appelé à changer d’air cet été, lui qui était pisté par le FC Barcelone ces derniers mois.

D’après le journal au papier rose, les deux clubs se sont rencontrés ces derniers jours en Espagne à l’occasion du « Corazon Classic Match », un match de charité opposant les légendes des deux équipes. Les deux clubs ont ainsi pu échanger sur le transfert de Dumfries, qui devrait se conclure autour de 20 millions d’euros, mais donc aussi sur celui de Bastoni, pour lequel l’Inter Milan se dit "ouvert". Mais ce ne sera pas à n’importe quel prix. Le club lombard valorise son défenseur à 70 millions d’euros selon la GdS. Pour rappel, le contrat de Bastoni expirera en 2028. José Mourinho aura le dernier mot.