La France en feu au classement de l'indice UEFA !

Vous n'êtes pas sans le savoir, mais l'été 2023 sera prépondérant dans le calcul pour l'accession aux Coupes d'Europe 2024-25, avec trois qualifiés directs et un pour le tour préliminaire pour la cinquième nation à l'indice UEFA (base calculée sur les 5 dernières saisons). À la lutte avec le Portugal et désormais avec les Pays-Bas pour ce 5e strapontin, la France n'a pas le droit à l'erreur sur les deux prochaines années. Un message reçu 5/5 puisque les clubs de l'Hexagone régalent depuis le début de saison sur la scène européenne.

Le PSG l'a emporté facilement face au FC Bruges (4-1) et avait déjà validé son ticket pour les 1/8e de finale. Ce qui n'est pas le cas du LOSC qui a brillamment battu Wolfsbourg chez lui 1-3. Résultat, les Dogues terminent premiers, se qualifient et permettent à la France de glaner les points bonus de qualification (soit l'équivalent de trois victoires en Coupe d'Europe). Ajoutez à cela, la victoire de l'OM face au Lokomotiv Moscou (1-0) et les nuls de Monaco à Graz (1-1) et de l'OL face aux Rangers (1-1) et vous comprendrez pourquoi la France termine l'année 2021 en boulet de canon avec le double de points en moyenne obtenu en phase de groupes par rapport aux 3 dernières saisons.

La France a le sourire

Résultat, selon le très fiable Kassiesa.net (le site officiel UEFA de l'indice met toujours quelques heures avant de se mettre à jour), la France (14.083) talonne d'une courte tête les Pays-Bas (14.200), qui sont premiers du fait du parcours exceptionnel et historique de ses clubs (5 qualifiés sur 5 et 6 victoires sur 6 pour l'Ajax en C1), et l'Angleterre (14.083) qui peut compter sur les qualifications de ses 4 représentants en Ligue des Champions pour récupérer un maximum de points de bonus.

L'Espagne, très décevante cette saison, n'est que 4e. L'Allemagne 5e (et qui compte déjà 2 éliminés) et l'Italie 6e (qui a vu passer l'AC Milan à la trappe de toute compétition européenne) suivent derrière. Le printemps européen 2022 pourrait considérablement changer la donne d'un classement figé depuis très longtemps. L'arrivée de la Conférence League avec une victoire en C4 qui rapporte autant qu'une victoire en C1 n'y est peut-être pas étrangère. Ce n'est pas la France ni les Pays-Bas qui vont s'en plaindre.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2021/22 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 10/12/2021 :

-1. Pays-Bas 14.200 points (5/5)

-2. Angleterre 14.142 points (7/7)

-3. France 14.083 points (6/6)

-4. Espagne 12.142 points (7/7)

-5. Allemagne 11.785 points (7/7)

-6. Italie 11.714 points (6/7)

-7. Portugal 9.583 points (4/6)

-8. Autriche 9.400 points (4/5)

-9. Serbie 8.000 points (2/5)

-10. Suisse 7.750 points (2/4)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2017 et 2022) :

-1. Angleterre 99.783 points

-2. Espagne 89.855 points

-3. Italie 72.902 points

-4. Allemagne 70.784 points

-5. France 55.748 points

-6. Portugal 50.049 points

-7. Pays-Bas 44.300 points

-8. Autriche 37.850 points

-9. Russie 34.282 points

-10. Ecosse 34.100 points