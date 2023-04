CdF : des grilles polémiques devant les virages du Stade de France

L’image a suscité un amas de réactions sur les réseaux sociaux. Alors que Nantes affrontera Toulouse ce soir à l’occasion de la finale de Coupe de France (21h00), des grilles avec des piques ont été installées dans les virages de l’enceinte dionysienne. Soucieuse d’éventuels envahissements de terrain ou incidents à l’issue de la rencontre, c’est le préfet de police qui a souhaité prendre cette mesure, comme indiqué dans un communiqué publié par la Préfecture.

«C’est le préfet de Police qui a imposé à la FFF, pour des raisons de sécurité, notamment au vu de l’envahissement de terrain et des incidents qui s’en sont suivis à la fin du match de demi-finale entre le FC Nantes et l’Olympique lyonnais, que la remise du trophée se fasse en tribune. C’est dans le même esprit et pour les mêmes raisons qu’il a demandé à la FFF que le match se tienne grilles levées dans les virages», précise la Préfecture dans son communiqué.

CdF : changement de protocole pour la remise du trophée